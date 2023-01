Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 36-Jähriger betritt Gleise und beleidigt DB-Mitarbeiter

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Sonntagmorgen (29.01.2023) betrat ein 36-Jähriger zunächst die Gleise am Stuttgarter Hauptbahnhof und beleidigte anschließend einen hinzukommenden Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Der rumänische Staatsangehörige begab sich zunächst wohl gegen 08:30 Uhr in den Gleisbereich am Bahnsteig 10 des Stuttgarter Hauptbahnhofes, um dort vermutlich Münzgeld und Zigaretten aufzusammeln. Ein Service-Mitarbeiter der Deutschen Bahn bemerkte dies und wies den Mann offenbar umgehend an aus dem Gleisbereich herauszukommen. Statt der Aufforderung nachzukommen soll der 36-Jährige den 34-jährigen Mitarbeiter mehrfach verbal beleidigt haben und bis zum Eintreffen der alarmierten Streife im Gleisbereich verblieben sein. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem Sachverhalt wegen des Verdachts der Beleidigung und des unbefugten Aufenthalts in den Gleisen und warnt in diesem Zusammenhang: Unbefugte Aufenthalte in Gleisanlagen sind lebensgefährlich, Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

