Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Raub auf Bäckerei in Elberfeld - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (15.08.2022, 14:30 Uhr) kam es in Wuppertal zu einem versuchten Raub auf eine Bäckerei an der Weststraße. Ein bislang Unbekannter drohte der 40-jährigen Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Die Frau flüchtete sich in den hinteren Bereich der Geschäftsräume und informierte die Polizei. Der Täter flüchtete in der Folge, ohne Beute gemacht zu haben. Er ist circa 25 Jahre alt, zwischen 165 cm bis 170 cm groß und hat eine schlanke Figur. Bei Tatausübung trug er einen schwarzen Pullover mit Kapuze und eine medizinische Maske. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

