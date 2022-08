Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Motorradfahrer stößt gegen Pkw

Wuppertal (ots)

Auf der Neuenkamper Straße kam es gegen 11:25 Uhr am 14.08.2022 zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Ein 46-jähriger Motorradfahrer fuhr mit seiner Honda von einem Tankstellengelände herunter, um sich in Richtung Lennep in den fließenden Verkehr einzugliedern. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er dabei den Mercedes eines 78-jährigen Mannes und stieß gegen das Fahrzeug. Im Zuge des Sturzgeschehens verletzte sich der 46-Jährige schwer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei circa 5.500 Euro. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es in Richtung Lennep zu Verkehrsbehinderungen.

