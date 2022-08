POL-W: SG Verdächtige Feststellungen - Polizeieinsatz in Solingen

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Mittwochabend (10.08.2022, 21:35 Uhr) kam es an der Hasselstraße in Solingen zu einem Tötungsdelikt. Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, einen 31-jährigen Mann im Laufe einer Auseinandersetzung getötet zu haben (s. Pressemeldung vom 11.08.2022, 11:56 Uhr. SG-Gemeinsame ...

