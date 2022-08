Polizei Wuppertal

POL-W: SG Tötungsdelikt Solingen - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Hinweisportal auch für anonyme Hinweise eröffnet

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Mittwochabend (10.08.2022, 21:35 Uhr) kam es an der Hasselstraße in Solingen zu einem Tötungsdelikt. Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, einen 31-jährigen Mann im Laufe einer Auseinandersetzung getötet zu haben (s. Pressemeldung vom 11.08.2022, 11:56 Uhr. SG-Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal: Tötungsdelikt in der Hasseldelle - Tatverdächtiger festgenommen."). Ein Verdächtiger konnte noch in der Tatnacht festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Um die Untersuchungen zu den Hintergründen zu unterstützen wurde ein Hinweisportal eingerichtet, das unter folgendem Link erreichbar ist: https://nrw.hinweisportal.de Die Übergabe der Hinweise, Bilder oder Videodateien kann auch anonym erfolgen.

