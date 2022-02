Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vermisstensuche

Dausenau (ots)

Dausenau - Die Polizeiinspektion Bad Ems sucht den 67- Jährigen Norbert Z. aus Dausenau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Herr Z. verließ seine Wohnanschrift am 27.02.2022 gegen 16:00 Uhr in unbekannte Richtung. Seit dem besteht kein Kontakt mehr zu ihm. Zurzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass Herr Z. sich in hilfloser Lage befindet. Beschreibung des Vermissten:

- ca. 188cm groß, sehr dünn, rote Haare, Oberlippenbart, bekleidet mit Jeanshose und blauem Hemd.

Wer sachdienliche Angaben über den Verbleib oder den Aufenthaltsort des Vermissten machen kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Ems (02603/9700) melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell