Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0616 --Sachbeschädigung durch Graffiti an CDU Gebäude--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 17.08.21, 3 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde das Haus der CDU Bremen in Mitte mit Farbe besprüht. Die Polizei konnte vier Verdächtige stellen.

An der Hausfassade der Partei in der Straße Am Wall wurden rote Farbkleckse und der Schriftzug KLIMAKILLER hinterlassen. Im Rahmen der Fahndung stellten Einsatzkräfte vier Heranwachsende, im Alter zwischen 18 und 19 Jahren. Sie hatten rote Farbe an Händen und Kleidung und führten entsprechende Spraydosen mit sich. Das Quartett wurde mit zur Wache genommen, die weiteren Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 in Verbindung zu setzen.

Illegale Graffiti sind Sachbeschädigungen und werden strafrechtlich verfolgt. Dazu bekommen Sprayer die Rechnung der Geschädigten. Dafür können diese einen Schuldtitel bei Gericht erwirken - und der hat eine Laufzeit von 30 Jahren! Das bedeutet, dass man 30 Jahre lang verpflichtet ist, den Schaden zu bezahlen, wenn man zum Zeitpunkt der Tat kein Geld besitzt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell