Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit manipuliertem Ticket unterwegs

Stuttgart/Benningen (Neckar) (ots)

Zwei Reisende waren am gestrigen Dienstagmittag (31.01.2023) mit einem manipulierten Ticket in einer S-Bahn in Richtung Marbach unterwegs und versuchten noch vor dem Eintreffen der Polizei zu flüchten. Der 36-jährige Mann und seine 34 Jahre alte Begleiterin waren am gestrigen Mittag gegen 12:00 Uhr zunächst mit einer S-Bahn der Linie S4 vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Marbach gefahren. Bei der Fahrscheinkontrolle im Zug sollen die beiden kamerunischen Staatsangehörigen dann schließlich gegenüber dem Prüfdienst ein offensichtlich manipuliertes Ticket vorgezeigt und jede weitere Kooperation verweigert haben. Die Mitarbeitenden der Deutschen Bahn erkannten die Unregelmäßigkeiten jedoch und informierten die Polizei über den Sachverhalt. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Streifen versuchten die beiden Beschuldigten am Bahnhof Benningen zu flüchten, konnten jedoch von den Einsatzkräften eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem Sachverhalt wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Erschleichens von Leistungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell