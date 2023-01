POL-F: 230130 - 0133 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Personenkontrolle führt zu Rauschgiftfund

Frankfurt (ots) - (dr) Am gestrigen Sonntag, den 29. Januar 2023, ereignete sich in Nieder-Erlenbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 11-Jähriger von einem Pkw erfasst wurde. Der verletzte Junge kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Eine 84-jährige Frau war gegen 16:00 Uhr mit ihrem Kleinwagen der Marke Chevrolet auf dem Feldweg "Am Riedsteg" in Richtung Nieder-Erlenbach unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt ...

