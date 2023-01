Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230130 - 0132 Frankfurt - Nieder - Erlenbach: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Sonntag, den 29. Januar 2023, ereignete sich in Nieder-Erlenbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 11-Jähriger von einem Pkw erfasst wurde. Der verletzte Junge kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Eine 84-jährige Frau war gegen 16:00 Uhr mit ihrem Kleinwagen der Marke Chevrolet auf dem Feldweg "Am Riedsteg" in Richtung Nieder-Erlenbach unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei Personen am Wegesrand, an welchen sie vorbeifahren wollte. Jedoch erfasste sie dabei mit ihrem Pkw einen Jungen, der in der Folge auf die Motorhaube prallte. Der 11-Jährige erlitt einen Schock und klagte über Kopfschmerzen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus und wurde zur Beobachtung stationär aufgenommen.

Die 84-jährige Frau wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, ihr Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell