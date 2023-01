Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230129 - 0129 Frankfurt-BAB 661: Schwerer Verkehrsunfall Fahrer und Beifahrer verletzt - Fahrzeug ausgebrannt

Frankfurt (ots)

(di) Zu einem weiteren Unfall kam es nahezu zeitgleich (28. Januar 2023) auf der Autobahn 661. Zwei Personen wurden dabei teils schwer verletzt. Das Unfallfahrzeug fing Feuer und brannte vollständig aus.

Gegen 02:10 Uhr waren der 19-jährige Fahrer eines BMW gemeinsam mit seinem 28-jährigen Beifahrer auf der Autobahn A 661 in Fahrtrichtung Oberursel unterwegs. In Höhe des Parkplatzes Buchrain kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf allen vier Rädern stehend entgegen der Fahrtrichtung im Grünstreifen zum Stillstand.

Das Fahrzeug geriet im Heckbereich des Fahrgastraums in Brand. Die beiden schwer verletzten Insassen konnten durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen werden, bevor dies in Vollbrand stand. Der Fahrer sowie sein Beifahrer wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Autobahn war für die Dauer der Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt. Was genau unfallursächlich war, muss noch geklärt werden.

