Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230129 - 0128 Frankfurt-BAB 3: Schwerer Verkehrsunfall - Fahrer schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(di) In der Nacht von Freitag auf Samstag (28. Januar 2023) kam es auf der Autobahn 3 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 56-jährige Fahrer eines Kleinwagens gegen 02:10 Uhr die Autobahn A 3 in Fahrtrichtung Köln. In Höhe der Abfahrt Frankfurt-Süd kam er ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr nach Zeugenaussagen ungebremst einen dortigen Sandhügel. Der PKW überschlug sich und kam anschließend wieder auf den Rädern zum Stehen.

Der 56-Jährige wurde dabei in seinem PKW eingeklemmt und schwer verletzt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, der mit 15.000 Euro beziffert wird. Die Autobahn war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kurzzeitig gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell