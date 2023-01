Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230127 - 0126 Frankfurt - Sachsenhausen: Raubserie am und um den Schweizer Platz

Frankfurt (ots)

(lo) Am gestrigen Morgen (26. Januar 2023) verübte ein 34-Jähriger an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Nahbereich des Schweizer Platzes in Sachsenhausen mehrere versuchte Raubüberfälle, bei denen vier Menschen verletzt wurden. Die Polizei nahm den Mann anschließend fest.

Gegen 08:30 Uhr meldeten Zeugen, dass sich ein Mann gewaltsam Zugang zu mehreren Wohnungen und Geschäften verschafft und die darin befindlichen Personen sowohl verbal als körperlich angegangen haben soll. Beim Eintreffen der Polizei konnten sodann mehrere Geschädigte festgestellt werden. Unter anderem wurde ein 25-jähriger Mann durch den mutmaßlichen Täter attackiert und leicht verletzt. Eine 32-jährige Frau griff der Täter in ihrer Wohnung an. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen, weshalb sie nach der unverzüglichen Erstversorgung durch die Polizeikräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde.

In Folge der Fahndung nahmen die eingesetzten Beamten den flüchtigen 34-Jährigen fest. Der Festgenommene wurde anschließend für die weiteren Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell