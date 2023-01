POL-F: 230127 - 0125 Frankfurt-Seckbach: Kabeldiebstahl

Frankfurt (ots) - (th) Am Donnerstagvormittag (26. Januar 2023) kam es zu einem Raub in einem Supermarkt in der Glauburstraße. Kurz zuvor hatte der Tatverdächtige bereits versucht, einen Drogeriemarkt im Grüneburgweg auszurauben. Er wurde im Rahmen der Fahndung gefasst. Gegen 11:15 Uhr betrat der Mann einen ...

