Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230127 - 0124 Frankfurt-Westend

Nordend: Vollendeter Raub im zweiten Versuch

Frankfurt (ots)

(th) Am Donnerstagvormittag (26. Januar 2023) kam es zu einem Raub in einem Supermarkt in der Glauburstraße. Kurz zuvor hatte der Tatverdächtige bereits versucht, einen Drogeriemarkt im Grüneburgweg auszurauben. Er wurde im Rahmen der Fahndung gefasst.

Gegen 11:15 Uhr betrat der Mann einen Drogeriemarkt im Grüneburgweg und forderte die 25-jährige Kassiererin unter Vorhalt eines Messers zum Öffnen der Kasse auf. Dazu sollte sie eine markteigene Tüte einscannen. Nachdem dies misslang, flüchtete er.

Eine Viertelstunde später ging der Tatverdächtige dann in einen Supermarkt in der Glauburgstraße. Dort stellte er sich zunächst an der Kasse an. Als die Kundin vor ihm in der Warteschlange abkassiert wurde, forderte der Beschuldigte die 35-jährige Kassiererin ebenfalls unter Vorhalt eines Messers auf, die Kasse geöffnet zu lassen. Der 40-Jährige griff in die Kasse, entnahm eine unbekannte Menge Bargeld, flüchtete aus dem Supermarkt und im Anschluss mit einem E-Bike in Richtung Eckenheimer Landstraße.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde der polizeibekannte Mann zeitnah im Bahnhofsgebiet angetroffen und festgenommen. Er konnte über Aufnahmen einer tatorteigenen Überwachungskamera identifiziert werden und wurde zwecks Vorführung vor dem Haftrichter in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell