Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230126 - 0121 Frankfurt/Bergen-Enkheim: Wohnungseinbruchdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 25. Januar 2023, in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 19.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Röhrborngasse ein. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Dabei erbeuteten sie Schmuck, Bargeld, französische Modeartikel sowie eine hochwertige Uhr. Der Gesamtwert beziffert sich auf mehrere Tausend Euro.

Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75552199 in Verbindung zu setzen.

