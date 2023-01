Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230126 - 0118 Frankfurt-Westend: Mit leeren Händen festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 40-jähriger Einbrecher versuchte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (26.01.2023) im Westend Beute zu machen. Als er das von ihm aufgesuchte Gebäude wieder verließ, nahmen ihn Polizeibeamte fest. Wertsachen einstecken hatte er jedoch nicht.

Wahrscheinlich erhoffte sich der 40-Jährige auch mehr, als er sich um kurz nach Mitternacht widerrechtlich Zugang zu dem ehemaligen Fitnessstudio in der Rheinstraße verschaffte. An diesem warf er zunächst mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe ein. Zu diesem Zeitpunkt vernahm eine Anwohnerin klirrendes Glas und lautstarke Metallgeräusche, was sie dazu veranlasste aus dem Fenster zu schauen. Dabei beobachtete sie den Mann, wie dieser in das mehrstöckige Gebäude hineinkletterte. Offenbar nutzte er die Gitter von Lichtschächten als Klettermöglichkeit, um in das von ihm zerstörte Fenster einzusteigen. Ob der Eindringling es dann auf Hanteln oder andere Wertsachen abgesehen hatte, weiß wohl nur er selbst. Seine erfolglose Suche in den leerstehenden Räumen beendete er kurzerhand und begab sich über ein anderes Fenster auf die Straße, wo ihn die verständigte Polizei bereits erwartete. Der 40-jährige Mann ließ sich von den Beamten widerstandslos festnehmen.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn mangels vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

