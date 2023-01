Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230125 - 0117 Frankfurt-Dornbusch: Mit Pfefferspray gesprüht

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 24. Januar 2023, gegen 13.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Raimundstraße zum Einsatz von Pfefferspray gegen eine 52-jährige Frau. Diese war Teilnehmerin einer Mahnwache vor dem Iranischen Generalkonsulat. In dieser Eigenschaft trat sie an einen Pkw heran, der sich auf dem besagten Parkplatz befand und mit zwei männlichen Personen besetzt war, von denen die Teilnehmer der Mahnwache annahmen, dass es sich um Personen handele, die in Verbindung zu dem Generalkonsulat stehen könnten. Aus dem Wagen heraus wurde dann von einem etwa 40-jährigen Mann das Pfefferspray gegen die Geschädigte eingesetzt. Danach entfernte sich das Fahrzeug. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

