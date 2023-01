POL-F: 230125 - 0114 Frankfurt-Seckbach: Brand in Mehrfamilienhaus

Frankfurt (ots) - (th) Am Dienstag, den 25. Januar 2023, kam es in einem Übergangswohnheim in der Schönstraße zu einem Raub sowie einer körperlichen Auseinandersetzung unter Bewohnern. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Gegen 14.30 Uhr betrat ein 34-Jähriger in Begleitung weiterer bislang unbekannter ...

