Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Ins Gesicht geschlagen

Magstadt (ots)

In einer S-Bahn der Linie S60 wurde am gestrigen Donnerstag (07.04.2022) ein 40-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Gegen 21:50 Uhr kam es nach bisherigen Erkenntnissen in der S 60 auf dem Weg von Böblingen in Richtung Magstadt zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann schlug einen 40-Jährigen wohl unvermittelt ins Gesicht und konnte beim Halt der Bahn in Magstadt unerkannt flüchten. Durch den Schlag trug der Geschädigte am rechten Auge eine leichte Blessur davon und seine Brille ging zu Bruch. Kurz nach der Tat informierte er die Polizei über den Sachverhalt. Der Unbekannte soll zwischen 35 und 40 Jahre alt gewesen sein, er hatte kurze Haare und war mit einem schwarzen Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

