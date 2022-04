Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannte beleidigen und bespucken Zugbegleiter

Schrozberg (ots)

Zwei Unbekannte haben am 31.03.2022 im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle in einem Regionalexpress den Zugbegleiter beleidigt, bespuckt und versucht, ihn zu treten. Am vergangenen Donnerstag (31.03.2022) gegen 20 Uhr kam es im Regionalexpress 4395 in Richtung Crailsheim auf Höhe Schrozberg zu einer Beleidigung von zwei bislang unbekannten Männern gegenüber dem eingesetzten Zugbegleiter. Die Männer wurden einer Fahrscheinkontrolle unterzogen und konnten wohl keine gültige Fahrkarte vorweisen. Daraufhin sollen sie den 27-Jährigen Zugbegleiter beleidigt und versucht haben, ihm gegen sein Knie zu treten. Im Anschluss bespuckten sie ihn offenbar noch. Die Unbekannten verließen nach bisherigen Erkenntnissen in Blaufelden den Zug. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung ermittelnden Bundespolizei in Heilbronn unter der Rufnummer +49 7131 8882600 zu melden.

