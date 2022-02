Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrüche

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Ein Zeuge beobachtete heute (Freitag) gegen 00.01 Uhr einen Unbekannten, der mit einem Gullideckel die Fensterscheibe einer Lottoannahmestelle an der Averbruchstraße einschlug. Anschließend kletterte er durch Scheibe und durchwühlte den Kassenbereich. Anschließend kletterte er aus dem Geschäft und flüchtete zu Fuß in Richtung Industriepark. Bei der Tatbeute handelt es sich nach aktuellem Kenntnisstand um Zigaretten und Bargeld.

Beschreibung:

Dunkle Hautfarbe, roter Pullover, grüne Tasche.

Zu zwei einem weiteren Einbruch kam es im Hagenviertel: An der Helenenstraße brachen Unbekannte in ein Schreibwarengeschäft ein. Die Tatzeit liegt hier zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr, und heute (Freitag), 00.18 Uhr. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220, entgegen.

