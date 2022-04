Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen und Geschädigte gesucht: Mann bedroht Fahrgäste in der S4

Stuttgart (ots)

Ein 52-Jähriger hat am heutigen Donnerstagmorgen (07.04.2022) mehrere Fahrgäste in einer S-Bahn auf der Fahrt von Backnang in Richtung Schwabstraße bedroht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der kroatische Staatsangehörige gegen 06:00 Uhr am heutigen Morgen mit der S-Bahn der Linie S4 in Richtung Stuttgarter Hauptbahnhof und geriet offenbar zunächst in eine verbale Streitigkeit mit einem 54-jährigen Fahrgast. Im Laufe dieser Auseinandersetzung soll der im Landkreis Ludwigsburg wohnhafte Mann schließlich eine Wasserspritzpistole und ein Feuerzeug aus seiner Tasche hervorgeholt und damit den Reisenden bedroht haben. Hierbei gab er wohl an, dass sich in dem Wasserbehälter der Pistole eine brennbare Flüssigkeit befinden würde, mit welcher er den 54-Jährigen und weitere Fahrgäste anzünden wolle. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den 52-Jährigen am Nordbahnhof in Stuttgart antreffen und in Gewahrsam nehmen. Er wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes anschließend in eine Spezialklinik verbracht. Bei der von ihm mitgeführten Flüssigkeit, welche noch vor Ort durch Einsatzkräfte der Bundespolizei untersucht wurde, handelte es sich um Ethanol. Durch den Vorfall wurden bisherigen Informationen zufolge weder der Beschuldigte, noch andere Fahrgäste verletzt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Bedrohung und der Störung des öffentlichen Friedens ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

