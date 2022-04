Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Versuchter Aufbruch von Schließfächern am Bahnhof Heidenheim

Heidenheim (ots)

An mehreren Schließfächern des Heidenheimer Bahnhofs konnten am gestrigen Donnerstagmorgen (07.04.2022) Aufbruchsspuren festgestellt werden. Nach aktuellem Kenntnisstand versuchte der bislang unbekannte Täter offenbar in den Tagen zuvor mit einem Hebelwerkzeug mehrere Schließfächer am Bahnhof aufzubrechen, um so an die Geldkassetten zu gelangen. Hierbei hatte der Täter jedoch keinen Erfolg und beschädigte lediglich die Schließbleche der Fächer. Eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn erkannte am gestrigen Morgen (07.04.2022) die Beschädigungen und informierte das Bundespolizeirevier Ulm über den Vorfall. Gegen den bislang Unbekannten wird nun wegen des Verdachts des Besonders schweren Diebstahls im Versuch ermittelt.

