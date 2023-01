POL-F: 230126 - 0120 Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) - (dr) Zivilfahnder nahmen am Mittwoch, den 25. Januar 2023, gegen 11:45 Uhr, einen 58-jährigen Mann fest, der sich an der Kasse eines Friseurladens bediente. Der spätere Beschuldigte fiel den zivil gekleideten Polizeibeamten vormittags in der Karlstraße auf, wie er das Foyer eines Hotels betrat und in diesem das Umfeld sondierte. Da sich für ihn ...

mehr