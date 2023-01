Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230126 - 0119 Frankfurt-Innenstadt: Friseurladen beklaut

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilfahnder nahmen am Mittwoch, den 25. Januar 2023, gegen 11:45 Uhr, einen 58-jährigen Mann fest, der sich an der Kasse eines Friseurladens bediente.

Der spätere Beschuldigte fiel den zivil gekleideten Polizeibeamten vormittags in der Karlstraße auf, wie er das Foyer eines Hotels betrat und in diesem das Umfeld sondierte. Da sich für ihn offensichtlich keine Tatgelegenheit ergab, verließ er das Gebäude wieder und betrat kurz danach im Bereich der Straße Niedenau mehrere Hinterhöfe, Hauseingänge und Treppenhäuser. Auch hier ließ sich augenscheinlich keine Beute machen, sodass sich der Mann zu einem Restaurant in die Innenstadt begab, in dem er mutmaßlich auf die Kasse schielte. Abermals kam es zu keiner strafbaren Handlung. Die Fahnder blieben weiter an dem Verdächtigen dran, welcher nach kurzem Aufenthalt im Bahnhofsviertel ein Friseurgeschäft in der Kirchnerstraße aufsuchte, sich in diesem umschaute und doch noch "zuschlug". Im Kassenbereich langte er in eine Schublade und entnahm aus dieser Bargeld. Hektisch rannte er aus den Laden. Doch die in der Nähe befindlichen Beamten bremsten ihn umgehend ein. Es folgte die Festnahme des 58-jährigen Mannes. Bei seiner Durchsuchung fanden sie 180 Euro des mutmaßlichen Diebesguts auf sowie rund 0,4 Gramm Heroin. Sie stellten die Beweismittel sicher.

Der Festgenommene wurde anschließend für die weiteren Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell