Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Jürgen

Mit dem Auto Schranken durchbrochen

Lübeck (ots)

Am Montag (04.07.2022) fuhr ein junger Mann mit seinem PKW durch geschlossene Schranken auf das Gelände des Universitätsklinikums in Lübeck. Im weiteren Verlauf fuhr er über Absperrpoller und auch über zwei Fahrradabstellbügel. Dabei zerstörte er ein Fahrrad. Am Ende kam er mit seinem Fahrzeug vor einem Stationsgebäude zum Stehen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand begab sich um kurz nach 09:00 Uhr ein 24-jähriger Lübecker mit seinem PKW Seat Ibiza von seiner Wohnanschrift aus über die Maria-Göppert-Straße in Richtung des Universitätsklinikums Lübeck. Dort und auch auf dem Gelände des UKSH durchbrach er mehrere Schranken, überfuhr Poller und letztendlich auch vor einem Stationsgebäude zwei Bügel an einem Fahrradabstellplatz. Ein dort angeschlossenes Fahrrad wurde vollkommen zerstört. Unmittelbar vor der Hauswand des Gebäudes kam der Lübecker mit seinem Wagen zum Stehen.

Er begab sich unmittelbar in die dortige Station und in die Obhut von Ärzten. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der junge Lübecker unter dem Einfluss von verbotenen Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weitere Untersuchungen und Ermittlungen zur Klärung der Umstände dauern an. Durch die Fahrweise wurden diverse Einrichtungen der Liegenschaft, aber auch der Seat Ibiza nicht unerheblich beschädigt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Werksfeuerwehr des UKSH aufgenommen und das Fahrzeug später abgeschleppt.

