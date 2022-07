Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Malente

Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses - Bewohner unverletzt

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Montag (04.07.) geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Malente in Vollbrand. Die Bewohner begaben sich rechtzeitig ins Freie und blieben unverletzt. Durch die Kriminalpolizei in Eutin werden die Ermittlungen zur Brandursache geführt.

Gegen 00:45 Uhr entdeckte ein Anwohner einen Feuerschein aus einem Einfamilienhaus im Malenter Forstweg. Der 24-jährige Mann begab sich daraufhin umgehend zu dem brennenden Haus und alarmierte durch lautes Klopfen die Anwohner. Die 62 und 66 Jahre alten Hauseigentümer, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches im Erdgeschoss aufhielten und schliefen, konnten das Haus somit unverletzt verlassen.

Mit dem Eintreffen der Rettungskräfte sowie der Polizei brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung. Die Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren aus Malente, Benz und Kreuzfeld konnten ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern.

Der Brandort wurde zum Zweck der Spurensuche und Ermittlung zur Brandursache beschlagnahmt und ist nicht bewohnbar. Die Eheleute sind vorerst in einer Ferienwohnung untergekommen.

Die Schadenshöhe liegt im sechsstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell