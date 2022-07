Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer

Lübeck (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (03.07.) ereignete sich ein Verkehrsunfall in Scharbeutz, bei dem ein Motorradfahrer von einem abbiegenden PKW erfasst und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr gegen 15:10 Uhr ein 21 Jahre alter Mann aus Nordrhein-Westfalen mit seinem PKW Renault Clio die Straße Hamburger Ring aus Timmendorfer Strand kommend in Fahrtrichtung Eutin. An der Kreuzung Hamburger Ring/ Seestraße, beabsichtigte der Renault-Fahrer nach links abzubiegen. Während des Abbiegens stieß er mit einem entgegenkommenden und bevorrechtigten Motorradfahrer zusammen, der auf dem Hamburger Ring in Richtung Timmendorfer Strand unterwegs war. Der 39-jährige Kawasaki-Fahrer schleuderte in der Folge über den PKW und stürzte auf die Fahrbahn.

Durch den Frontalzusammenstoß erlitt der aus dem Kreis Dithmarschen stammende Kradfahrer lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach notärztlicher Behandlung in ein Lübecker Krankenhaus gebracht.

Der 21-jährige PKW-Fahrer sowie seine 24 Jahre alte Beifahrerin mussten mit einem schweren Schock ebenfalls stationär behandelt werden.

Zur genauen Ermittlung des Unfallherganges wurde auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

Während der Maßnahmen war es erforderlich, den Hamburger Ring für etwa zwei Stunden voll zu sperren.

Die nicht fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Die weiteren Unfallermittlungen werden durch die Polizei in Scharbeutz geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell