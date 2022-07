Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

Fußgänger nach Überholvorgang verletzt - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am frühen Donnerstagabend des 23. Juni 2022 ereignete sich in der Mozartstraße in Bad Schwartau ein Verkehrsunfall, bei dem ein 32 Jahre alter Fußgänger von einem bislang unbekannten PKW erfasst und verletzt wurde. Die Polizei in Bad Schwartau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Etwa gegen 18:10 Uhr wurde ein Passant auf den 32-jährigen Geschädigten aufmerksam, der mit seinem Rollator am Fahrbahnrand der Mozartstraße auf dem Boden lag und über Schmerzen klagte. Nach Versorgung des Verletzten verständigte der Ersthelfer Polizei und Rettungsdienst.

Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge ging der Bad Schwartauer mit seinem Rollator am rechten Fahrbahnrand der Mozartstraße in Richtung Kleingartengelände Küsterholz spazieren. Etwa 150 Meter vor dem Parkplatz der Kleingartenanlage überholte ein vermutlich blauer PKW den Mann so dicht, dass der Außenspiegel dessen linken Arm berührte. Daraufhin stürzte der Fußgänger zu Boden und erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Fahrerin oder der Fahrer lenkte den PKW anschließend weiter in Richtung Kleingartengelände, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei, konnte das Fahrzeug bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei ermittelt u.a. wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Aus diesem Grund werden dringend Zeugen gesucht, die sich am 23.06.2022, zwischen 18:00 Uhr und 18:20 Uhr, in der Nähe des Kleingartengeländes Küsterholz, der Mozartstraße oder im Horsdorfer Totenweg aufgehalten und das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem blauen PKW bzw. die oder den Fahrzeugführer:in geben können.

Weitergehende Erkenntnisse zum Fahrzeugtyp oder den Insassen liegen der Polizei nicht vor. Das Polizeirevier Bad Schwartau ist unter der Rufnummer 0451-220750 oder per E-Mail an BadSchwartau.PR@polizei.landsh.de zu erreichen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell