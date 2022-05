Polizei Düsseldorf

POL-D: Versuchter schwerer Raub in Mörsenbroich - 37-Jähriger im Hausflur überfallen - Täter drohten mit Schusswaffe

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 24. Mai 2022,18:05 Uhr

Wegen der heftigen Gegenwehr eines 37-jährigen Geschädigten scheiterte gestern Nachmittag ein schwerer Raub in Mörsenbroich. Zwei Männer hatten versucht, ihm im Hausflur unter Einsatz einer Schusswaffe die teure Armbanduhr und einen Ring zu rauben. Nach den Männern wird gefahndet. Die Spezialisten des Raubkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nach den den bisherigen Ermittlungen betrat der 37-Jährige das Treppenhaus seiner Wohnanschrift an der Münsterstraße (zwischen Stieglitzstraße und Wrangelstraße), als sich hinter ihm zwei Personen ebenfalls in das Treppenhaus drängten. Der Geschädigte wurde vor seiner Wohnungstür im Erdgeschoss durch die beiden Unbekannten körperlich angegangen und in den "Schwitzkasten" genommen. Die Tatverdächtigen versuchten nun, ihm seine teure Armbanduhr und einen wertvollen Ring vom Arm bzw. Finger zu reißen. Einer der Räuber zog zusätzlich eine schwarze Schusswaffe und hielt dem Geschädigten diese an den Kopf. Als ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam wurde, flüchteten die Täter ohne Beute mit einem vor dem Haus abgestellten hellgrauen VW Golf in Richtung Innenstadt.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden: Erster Tatverdächtiger: 20 bis 25 Jahre alt. Etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und war sonst dunkel gekleidet. Nach Angaben des Geschädigten und des Zeugen hatte er ein südländisches Erscheinungsbild.

Zweiter Tatverdächtiger: Ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß und kräftig. Schwarzes T-Shirt. Schwarze Pistole.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

