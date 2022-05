Polizei Düsseldorf

POL-D: Holthausen/Itter: Fußgängerin von Pkw angefahren - Schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 22. Mai 2022, 14:58 Uhr

Auf der Grenze der Stadtteile Holthausen und Itter ist es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte eine 60 Jahre alte Frau in Höhe Itterstraße/Münchener Straße die Kontrolle über ihren Pkw verloren und eine 25-jährige Fußgängerin erfasst. Beide Frauen wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war die 60-jährige Düsseldorferin mit ihrem Ford auf der Münchener Straße in Fahrtrichtung Benrath unterwegs. Unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich Itterstraße/Münchener Straße verlor sie aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über ihren Pkw und erfasste dann eine 25-jährige Düsseldorferin, die sich auf dem Gehweg der Itterstraße befand. Der Ford prallte gegen einen Lichtmast und kam schließlich auf dem Grünstreifen zum Stehen. Beide Frauen zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Beteiligten in Krankenhäuser. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell