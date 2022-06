Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Einsätze an Pfingstsamstag

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Samstagmorgen auf einen Parkplatz am Lusebrink gerufen. Hier war ein PKW aus bisher nicht geklärten Gründen gegen eine Hauswand gefahren. Der Fahrer des PKW verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstütze die Polizei bei der Unfallaufnahme. Im Einsatz waren die Kräfte der Hauptwache für ca. 45 Minuten. Am Abend wurde eine brennende Gartenlaube im Bereich Bredderbruchstraße gemeldet. Da die Einsatzstelle in schwer zugänglichem Gelände lag und nicht genau lokalisiert werden konnte, wurden mehrere Einheiten alarmiert. Es brannten mehrere Quadratmeter Unterholz entlang der Bahnlinie hinter einer Kleingartenanlage. Neben der Hauptwache waren die Kräfte der Löschzuge 1 und 2 für 1,5 Stunden im Einsatz. Kurze Zeit später wurde das HLF der Hauptwache für eine Erstversorgung in die Wittener Straße alarmiert. Die Beamten versorgten den Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

