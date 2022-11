POL-HS: Betrug durch falsche E-Mail

Hückelhoven-Baal (ots) - Eine Zeugin beobachtete am Mittwoch, 23. November, gegen 15 Uhr, einen Mann, der die Halterung eines Navigationsgerätes von einem an der Bahnstraße parkenden Leichtkraftrad abmontierte. Anschließend nahm der Mann einen Helm samt Handschuhe, der sich am Zweirad befand, an sich und entfernte sich in Richtung der Bahngleise. Die Frau informierte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den Mann in der unmittelbaren Nähe antreffen und ...

mehr