Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Diebstahl aus Pkw gesucht

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Gegen 3.10 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch (23. November) in einen Pkw ein, der an der Straße Finkenweg parkte. Er war etwa 25 bis 45 Jahre alt, zirka 180 bis 190 Zentimeter groß und schlank. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Wintermütze mit weißen Applikationen im Stirnbereich, eine Winterjacke mit Fell an der Kapuze, eine lange Hose sowie Turnschuhe. Wer hat den Mann gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell