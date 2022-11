Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Geschädigten

Kirn (ots)

Am heutigen Sonntag kam es gegen 14.10 Uhr im Steinweg 28 in Kirn zu einem Verkehrsunfall. Eine ältere Fahrzeugführerin beschädigte beim Einparken einen bereits vor Ort abgestellten PKW. Nachdem die Verursacherin beim nahegelegenen Fitnessstudio und einer Bäckerei den Geschädigten nicht finden konnte, kehrte sie zum Fahrzeug zurück. Hier stellte sie fest, dass der Geschädigte sich bereits mit seinem Fahrzeug entfernt hatte. Die Verursacherin meldete den Unfall erst mit ca. 3 Stunden Verspätung der Polizei in Kirn, Hinweise zu dem PKW den sie beschädigt hat konnte sie nicht geben. Der Geschädigte, der vermutlich einen Schaden im Heckbereich hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Kirn in Verbindung zu setzen.

