Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit

Bärenbach, B41 (ots)

Am 19.11.2022 gegen 21.55 Uhr befuhr der 19jährige Fahrer eines PKW Toyota die B41 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Kurz nach der Abfahrt Bärenbach verliert der Fahranfänger aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen SUV und schleudert in die Schutzplanke. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin bleiben unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem neuwertigen PKW sowie der Schutzplanke entsteht insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 - 20.000 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm droht als Fahranfänger ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell