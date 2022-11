POL-PIKIR: Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz

Meddersheim (ots) - In der Nacht vom 08.11.2022, 17:00 Uhr auf 09.11.2022, 09:00 Uhr, wurde in Meddersheim, Kirschrother Straße ein Rasenmäher mit Antrieb aus einem unbefriedeten Privatgrundstück entwendet. Zeugenhinweise oder Beobachtungen bezüglich der Tat werden an die Polizeiinspektion Kirn erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de ...

