POL-PIKIR: Diebstahl eines Rasenmähers

Kirn (ots) - Am 10.11.2022 gegen 13:05 Uhr befuhr ein 16-Jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades den Halmer Weg in Richtung Bahnhofstraße. Eine 49-Jährige PKW-Fahrerin wollte aus der Bürgermeister-Rau-Str. in den Halmer Weg abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt des Mopedfahrers. Dieser kollidierte mit der Front des PKW und wurde über dessen Motorhaube geschleudert. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. An ...

