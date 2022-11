POL-PIKIR: Unfall B41 Hellbergtunnel

Polizeiinspektion Kirn

Am heutigen Sonntagmorgen gegen 04:14 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten Personen auf der B41 in Höhe des Hellbergtunnels bei Hochstetten-Dhaun. Hier geriet ein 28-Jähriger PKW-Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den dortigen Grünstreifen nach dem Hellbergtunnel und kollidierte mit einem dort stehenden Baum. Der PKW wurde dadurch wieder zurück auf die Straße geschleudert. Der Fahrzeugführer erlitt hierbei glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Sachschaden am PKW wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die B41 war für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für ca. 45 Minuten gesperrt.

