POL-PIKIR: Dieseldiebstahl - Hinweise erbeten

Bad Sobernheim (ots) - Vom 04.11.2022 auf den 05.11.2022 wurden im Bereich der Hüttenbergstraße in Bad Sobernheim zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte PKW beschädigt. Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Fahrzeuge und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr