Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vorfahrt missachtet

Kirn (ots)

Am 16.11.2022 kam es gegen 15:10 Uhr an der Einmündung der Bahnhofstraße/Niederberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Die aus Richtung Niederberg kommende 28-jährige Unfallverursacherin missachtete dabei die Vorfahrt eines 66-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurde der Mercedes über die Straße geschleudert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Bergungsmaßnahmen der Fahrzeuge war die Bahnhofstraße zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell