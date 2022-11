Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Alleinunfall - Fahrzeugführerin leicht verletzt

Gemarkung Simmertal (ots)

Am Samstag, dem 20.11.2022 musste gegen 08:00 Uhr die Polizei und Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der L230 zwischen Simmertal und Seesbach ausrücken. Eine 32-jährige Frau aus der VG Kirner Land war mit ihrem PKW aus Seesbach kommend in Richtung Simmertal unterwegs. Kurz vor der Abfahrt nach Horbach verlor die Fahrerin vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve und auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In Folge dessen kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Böschung. Durch den Zusammenstoß landete der PKW schließlich auf dem Dach. Die Fahrzeugführerin konnte sich aus eigener Kraft aus dem Unfallfahrzeug befreien und einen Notruf absetzen. Sie trug nur leichte Verletzungen davon und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Streckenabschnitt für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell