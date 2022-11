Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Erkelenz-Granterath (ots)

Zwischen Dienstag, 22. November, 20 Uhr und Mittwoch, 23. November, 18.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Im End ein. Sie öffneten gewaltsam die rückwärtige Terrassentür und verschafften sich so Zugang. Als der Alarm ausgelöst wurde, flüchteten sie. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell