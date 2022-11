POL-HS: Beim Graffitisprayen beobachtet

Hückelhoven-Doveren (ots) - Zwischen Sonntagmittag (20. November), 12 Uhr, und Dienstagmittag (22. November), 12 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem in der Straße Am Kaiserstein abgestellten Fahrzeug eine Gerätetasche mit diversen hochwertigen Werkzeugen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

