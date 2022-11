POL-HS: Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (23. November) drangen bislang unbekannte Täter gegen 3.45 Uhr in der Straße Am Wasserturm gewaltsam in ein Geschäft ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum Tabakwaren in unbekannter Menge. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht? Das Kriminalkommissariat 2 in Heinsberg nimmt ...

