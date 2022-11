Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Tabakwarengeschäft

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (23. November) drangen bislang unbekannte Täter gegen 3.45 Uhr in der Straße Am Wasserturm gewaltsam in ein Geschäft ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum Tabakwaren in unbekannter Menge. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht? Das Kriminalkommissariat 2 in Heinsberg nimmt Informationen telefonisch unter 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg genutzt werden. https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

