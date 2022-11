POL-HS: Gestohlener BMW durch niederländische Polizei sichergestellt

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zwischen Freitagabend (18. November), 18 Uhr, und Montagmorgen (21. November), 6 Uhr, zu einem Einbruch in die Gesamtschule an der Mittelstraße. Einbrecher verschafften sich Zugang zum Gebäude und stahlen einen Beamer sowie Computerbauteile. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

