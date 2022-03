Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Haus steht in Vollbrand

Mayen, In der Pluns (ots)

In der Pluns, in Mayen steht aktuell ein Haus in Vollbrand. Aktuell sind Feuerwehr, die Polizei und der Rettungsdienst im Einsatz. Weitere Infos folgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell