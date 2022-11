POL-HS: Sachbeschädigungen in Vereinsheim

Geilenkirchen-Niederheid (ots) - Unbekannte Täter gelangten auf ein umzäuntes Firmengelände an der Gutenbergstraße. Dort schlugen sie die Seitenscheiben zweier Transporter ein und lösten die Plastikabdeckung der Verkabelung eines der Fahrzeuge. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Tat wurde in der Nacht zu Mittwoch (23. November) begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

